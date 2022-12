La fin du monde selon Haythem Mahbouli

Schole Records.

Haythem Mahbouli est un compositeur multi-instrumentiste et sound designer tunisien basé à Montréal depuis 2011. Après une carrière dans le milieu du rock et de la composition pour jeux vidéo, Haythem Mahbouli a publié en 2019 un premier album, Catching Moments in Time, dans la veine d’un Max Richter ou d’un Arvo Pärt. On retrouve ces mêmes paysages sonores aux longues plages planantes sur son deuxième opus, Last Man On Earth, paru sur le label japonais Schole Records. Comme il le dit lui-même : « Last Man On Earth est un album concept nous projetant dans le futur d’une Terre hostile où l’humanité elle-même risque l’extinction. L’album envisage le dernier voyage de l’homme sur notre planète et invite ses auditeurs à se plonger dans sa dernière conquête harassante. » Composé, orchestré, produit et mixé par l’artiste qui s’est chargé des parties de piano et de synthétiseurs, l’album propose aussi des parties de cordes et de chœurs enregistrées en Hongrie avec le Budapest Scoring Orchestra. Un tout qui nous rappelle autant les expérimentations d’un Brian Eno que les paysages sauvages illustrés par Sigur Ros.