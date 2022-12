Michel Cloup chante le chaos

Ici d’ailleurs…

On se souvient du musicien toulousain pour ses travaux au sein de Diabologum dans les années 90 et le groupe Experience dans les années 2000. Il était ensuite passé à la formule duo avec les batteurs Patrice Cartier et Julien Rufié. Cette fois, il revient à la formule solo mais en groupe (de rock), histoire de renouer avec l’esprit punk gavé de chansons brutales bien énervées. Rufié est toujours derrière les fûts bien martelés tandis que la guitariste Manon Labry tranche dans le lard d’une bombe à fragmentations qui, de Brûle Brûle Brûle à Mon ambulance, décrit un monde explosif, triste et déprimant. Cloup lâche prise, gueulant sa rage et sa peur de Vieillir. De quoi nourrir un saut périlleux arrière au-dessus d’un monde chaotique qui, sur scène, risque bien de saigner et de faire mal.