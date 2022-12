France: la croissance va ralentir en 2023, selon la Banque centrale

La hausse des prix s’élèverait à 7,3% fin 2022 et atteindrait un pic au premier semestre 2023 (6% sur l’année comme en 2022 en moyenne annuelle) avant de refluer à 4% en fin d’année prochaine et de revenir aux alentours de 2% vers fin 2024-25.

S’ils vont quelque peu s’assagir, les prix du pétrole et du gaz resteront élevés et continueront à nourrir l’inflation, comme les prix de l’alimentation qui se sont emballés aussi.

«On n’exclut pas une récession, mais s’il y a récession, elle sera limitée et temporaire», a estimé Olivier Garnier.

Dans tous les cas, l’institution se montre plus pessimiste que le gouvernement, qui prévoit 2,7% de croissance pour cette année et 1% en 2023.

C’est pourquoi elle publie pour l’an prochain une fourchette de l’évolution du PIB comprise entre -0,3% et +0,8%.

Ces prévisions restent toutefois sujettes à une forte incertitude en raison de la grande volatilité des prix de l’énergie, des tensions géopolitiques, surtout la guerre en Ukraine, et de l’évolution de la situation sanitaire en Chine avec le Covid-19, a souligné la Banque de France.

La hausse du produit intérieur brut (PIB) va fortement décélérer, de 2,6% en 2022 à 0,3% en 2023, selon le scénario «le plus probable» retenu pour les projections macroéconomiques des trois prochaines années de la banque centrale française.

La croissance de l’économie française connaîtra une nette baisse de régime en 2023, toujours affectée par la crise énergétique et l’inflation, avant de rebondir sur les deux années suivantes, a projeté la Banque de France samedi.

Pour mesurer l’inflation, la Banque de France utilise l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet la comparaison entre pays européens et accorde une place plus importante aux prix de l’énergie que l’indice des prix à la consommation utilisé par l’Insee et le gouvernement français.