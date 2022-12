BNXT League: Charleroi s’impose à Liège, Mons bat Limburg

Anvers s’est imposé 59-74 à Louvain, où Kevaughn Allen a mis 24 points. Les points anversois ont été répartis principalement entre Reggie Upshaw (12), Royce Hamm Jr. (12) et Spencer Butterfield (11).

Mons s’est joué 98-87 de Limburg United. Côté montois, Charles Moore y a été de 20 points et Adin Vrabac de 18. En face, Alexander Stein a inscrit 33 points et Jonas Delalieux 22.

Kangoeroes Malines a dominé 85-71 le Brussels grâce notamment à Deandre Davis (22 points) et Brian Fobbs (20 points).

Les Liégeois ne déméritaient pas, menant après 10 minutes (19-15), se trouvant légèrement derrière à la pause (37-38) et entamant le dernier quart avec un avantage de trois points (55-52). Charleroi parvenait à renverser la situation dans les dix dernières minutes (69-74).

Au classement, Ostende, Malines et Charleroi comptent 16 points. Alost suit avec 15. Viennent ensuite Limburg et Mons avec 14. Louvain (13), Anvers (12), Liège (11) et le Brussels (11) complètent le classement.