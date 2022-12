Coupe du monde: découvrez les compositions probables de la finale Argentine-France

Ce dimanche, l’Argentine et la France vont s’affronter pour tenter de décrocher la couronne mondiale. Un match serré sur le papier, avec deux équipes portées par une star : Lionel Messi côté argentin et Kylian Mbappé côté français. Les deux sélectionneurs, Didier Deschamps et Lionel Scaloni, n’ont presque plus aucun doute sur les compositions de ce dimanche.

Lionel Scaloni a expliqué en conférence de presse avoir un plan contre les Bleus. Le sélectionneur argentin a régulièrement adapté sa formation pour contrecarrer les plans adverses. Contre la France, l’Argentine devrait jouer en 5-3-2. Emi Martinez dans les cages, avec une charnière centrale Lisandro Martinez, Otamendi et Romero. Sur les flans, on devrait retrouver Acuna et Molina. Au milieu de terrain, Fernandez, Mac Allister et De Paul auront la lourde tâche de gérer la transition avec Alvarez et Lionel Messi en pointe.

Côté français, Deschamps va retrouver Upamecano et Rabiot, tous les deux malades pour la demi-finale contre le Maroc. Lloris dans les cages avec une charnière centrale Upamecano-Varane. Sur les flancs, Koundé et Theo Hernandez vont devoir assurer leur couloir respectif. Au milieu, on retrouvera Tchouaméni et Rabiot ainsi qu’Antoine Griezmann en nº10. Le trio d’attaque devrait rester le même. Mbappé et Dembélé sur les côtés, et Olivier Giroud à la pointe de l’attaque.

Un doute subsiste côté français. Olivier Giroud pourrait aussi démarrer sur le banc. Le joueur de l’AC Milan a quelques douleurs à un genou. Marcus Thuram pourrait dès lors le remplacer et prendre une place sur le côté gauche tandis que Mbappé jouerait en pointe, rapporte ainsi le journal l’Equipe.

La composition de l’Argentine (5-3-2) : E. Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Li. Martinez, Acuna – De Paul, Fernandez, Mac Allister – Messi, J. Alvarez