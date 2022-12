Deux missiles balistiques tirés par la Corée du Nord dans la mer du Japon: une «grave provocation» dénonce la Corée du Sud

Ces tirs ont été réalisés quelques jours après l’annonce par la Corée du Nord d’un test réussi de moteur à combustible solide, rendant les missiles plus faciles et plus mobiles.

La Corée du Nord a procédé dimanche au lancement de deux missiles balistiques de moyenne portée, quelques jours après l’annonce par Pyongyang d’un test réussi de moteur à combustible solide avec pour objectif le développement d’un nouveau système d’armement.

L’état-major interarmées sud-coréen a déclaré avoir détecté deux missiles balistiques de moyenne portée tirés depuis la zone de Tongchang-ri, dans la province de Pyongan du Nord (nord-ouest), en direction de la mer de l’Est, aussi appelée mer du Japon.

Les missiles ont été détectés entre 11h13 (3h13, heure belge) et 12h05 (4h05, heure belge) et ils ont parcouru une trajectoire « loftée », volant sur une distance d’environ 500 km, a précisé l’état-major dans un communiqué, ajoutant que les services de renseignement sud-coréens et américains analysaient le tir « à la lumière des tendances récentes liées au développement de missiles par la Corée du Nord ».

Tongchang-ri abrite un important site de lancement de fusées, où Pyongyang a testé jeudi un « moteur à combustible solide de forte poussée », que son média d’Etat KCNA a qualifié de test important « pour le développement d’un système d’armement stratégique d’un nouveau type ».

« Etant donné que les missiles lancés aujourd’hui sont des missiles balistiques de moyenne portée, on estime qu’il s’agit de tirs d’essai d’un nouveau missile balistique équipé du moteur à combustible solide testé le 15 décembre », a observé Cheong Seong-chang, chercheur à l’Institut Sejong.

L’armée de Séoul a « fermement » condamné le tir de dimanche, le qualifiant de « grave provocation » et de « violation claire » des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. « Notre armée maintiendra un état de préparation (complet) fondé sur la capacité à mener une réponse écrasante à toute provocation de la Corée du Nord », a-t-elle ajouté.

Objectifs de Kim Jong Un

Malgré les lourdes sanctions internationales pesant sur ses programmes d’armements, Pyongyang a bâti un arsenal de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), dont la Corée du Nord a lancé son exemplaire le plus avancé cette année, marquée par une série record d’essais d’armements.

Tous ses ICBM répertoriés sont cependant à carburant liquide. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un considère comme une priorité stratégique le développement de moteurs à combustible solide en vue de fabriquer des missiles plus avancés. Les fusées à carburant liquide sont connues pour être difficiles à opérer et elles nécessitent un long temps de préparation en vue de leur décollage, les rendant plus lentes et, pour l’ennemi, plus faciles à repérer et à détruire.

À lire aussi La Corée du Nord, entre covid incontrôlé et essais de missiles

Les missiles à combustible solide, plus faciles et mobiles, nécessitent moins de temps de préparation et sont plus difficiles à détecter avant leur mise à feu.

Parmi les objectifs dévoilés en 2021 par Kim Jong Un figure le développement d’ICBM à combustible solide qui pourraient être lancés depuis la terre ferme ou depuis des sous-marins. Le test de moteur de jeudi a constitué une étape vers la réalisation de cet objectif, estiment les experts, qui disent ignorer à quel stade de développement se trouve la Corée du Nord au sujet de tels missiles.

Réunion clé du parti

Les orientations politiques pour 2023 du pays isolé doivent être exposées courant décembre lors d’une réunion clé du parti. KCNA a rapporté que, selon Kim Jong Un, l’année 2023 serait une « année historique ».

Pendant plusieurs années, le dirigeant avait tenu un discours le 1er janvier avant de rompre cette tradition au profit d’annonces lors de cette réunion plénière de fin d’année. Dans son discours le plus récent, publié pour le dernier jour de l’An, il s’était concentré sur les affaires intérieures. Les experts affirment que si Kim Jong Un s’est abstenu de s’adresser directement aux Etats-Unis la dernière fois, il pourrait cette fois-ci changer de ton.

Kim Jong Un a affirmé en 2022 qu’il souhaitait que la Corée du Nord détienne la force nucléaire la plus puissante du monde, et a déclaré « irréversible » le statut d’Etat nucléaire de son pays.