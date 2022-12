Coupe du monde: Achraf Hakimi s’en est pris à Gianni Infantino à cause de l’arbitrage de Croatie-Maroc

Achraf Hakimi a présenté ses excuses au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour son comportement après la défaite de samedi en finale de consolation de la Coupe du monde du Qatar contre la Croatie (2-1). Comme pour beaucoup d’autres joueurs marocains, Hakimi, s’est plaint de l’arbitre Abdulrahman Al-Jassim après le coup de sifflet final. Le latéral droit du Paris Saint-Germain s’est également plaint fermement à Infantino sur le chemin du vestiaire mais s’est excusé par la suite.

Hakimi ne savait pas quoi faire de sa frustration après la défaite contre la Croatie et a pris pour cible l’arbitre et même le patron de la FIFA, Infantino, qui a remis des médailles aux Croates quelques instants plus tard. Les journalistes présents sur le terrain ont noté comment Hakimi, né et élevé en Espagne, se tenait à « moins de cinq centimètres » du président de la Fédération mondiale de football et « fulminait » contre l’arbitre.