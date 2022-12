Coupe du monde: malgré l’élimination contre la France, Gareth Southgate va rester à la tête de l’Angleterre jusqu’à l’Euro 2024

La fédération anglaise de football a confirmé que Gareth Southgate restera sélectionneur des Three Lions au moins jusqu’en 2024.

Gareth Southgate va rester à la tête de l’équipe nationale d’Angleterre jusqu’à l’Euro 2024, a confirmé dimanche la fédération anglaise de football (FA).

« Nous sommes enchantés de confirmer que Gareth Southgate poursuit l’aventure en tant que sélectionneur de l’Angleterre et mènera notre campagne pour l’Euro 2024. Gareth et Steve Holland (son adjoint, ndlr) ont toujours pu compter sur notre soutien et notre préparation pour l’Euro débute maintenant », a déclaré Mark Bullingham, CEO de la FA, dans un bref communiqué.