Coupe du monde 2022: les statistiques à connaître autour de la finale Argentine-France

La finale de la Coupe du monde voit s’opposer la France à l’Argentine, ce dimanche 18 décembre à 16h. Une rencontre très indécise dans bien des aspects mais aussi au niveau des statistiques.

Si on s’intéresse aux confrontations entre l’équipe de France et l’Albiceleste en Coupe du monde, l’avantage va à l’Argentine. Sur les 12 confrontations, l’Argentine s’est imposée à six reprises contre la France. Trois victoires pour les Bleus mais aussi trois partages. En Coupe du monde, ce sera la quatrième confrontation. L’Argentine s’est imposée en 1930 et 1978 contre la France, qui a éliminé les Argentins en 2018, lors du mondial en Russie.

Lors des dernières Coupes du monde, l’Argentine est restée constante et s’est montrée présente sans toutefois soulever le trophée. Une finale en 2014, trois quarts de finale (1998, 2006 et 2010) ainsi qu’un huitième de finale perdu en 2018 contre la France. En 2002, l’Albiceleste n’a pas passé la phase de groupes. Pendant ce temps, la France a remporté deux fois le trophée (1998 et 2018), été une fois en finale (2006). Les Français ont échoué en quart de finale (2014) et deux fois en phase de groupe (2002 et 2010).

Au niveau du classement Fifa, petit avantage à l’Argentine. L’Argentine est devant en trônant à la troisième place. Elle est talonnée par la France, quatrième dans cette même liste avec seulement quelques points d’écart (1773,88 pour les Argentins contre 1759,78 pour les Français).

L’Argentine en vainqueur ?

Enfin, les prédictions de cette rencontre sont très indécises. Le supercalculateur FiveThirtyEight donne un léger avantage à l’Argentine (53 % contre 47 %). Mais au début de la Coupe du monde, ce supercalculateur donnait le Brésil champion du monde. Gracenote met l’Argentine favorite à 60 %.