Argentine-France: près de 50 000 supporters argentins sont attendus au stade pour assister à la finale

La Fifa annonce entre 40.000 et 50.000 supporters argentins pour assister à la finale de la Coupe du monde.

La France affronte l’Argentine ce dimanche au stade de Lusail, stade qui sera essentiellement composé de supporters argentins. L’ambiance s’annonce bouillante.

D’après les informations de RMC Sport ; entre 40.000 et 50.000 supporters argentins sont attendus pour assister à la finale de la Coupe du monde 2022 entre l’Albiceleste et la France. Côté français, on attend près de 6.000 supporters venus encourager les Bleus.