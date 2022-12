Ronny Deila sur Nicolas Raskin: «Le club a fait tout ce qu’il pouvait»

Pour son match de reprise, le Standard ne sera pas à 100 % pour effectuer le déplacement au Bosuil. Les suspensions de Nicolas Raskin et de Philip Zinckernagel étaient connues depuis longtemps et la grave blessure de Gilles Dewaele s’est ajoutée. Renaud Emond a beaucoup travaillé en salle ces derniers jours et Nathan Ngoy continue d’accumuler les déboires physiques qui nécessitent des examens plus approfondis.

« C’est valable pour l’Antwerp également, un match de Coupe va se jouer sur les petits détails », résume Ronny Deila. « Des absences offrent des opportunités à d’autres joueurs. »

L’absence de Nicolas Raskin est définitive. « C’est comparable avec la situation de Selim Amallah mais si ce n’est pas tout à fait la même chose non », précise Ronny Deila. « C’est triste pour tout le monde. Nico est un gars fantastique, la collaboration a été bonne durant ces derniers mois. Mais voilà, à partir du moment où d’autres facteurs entrent en jeu, il faut faire des choix. Il a pris sa décision, le club a pris la sienne. Oui, j’ai parlé avec lui, il sait ce qu’il a fait. Un manque de respect ? C’est à lui de s’exprimer à ce sujet, pas moi. notre collaboration s’est bien déroulée, il a développé son potentiel. Je voulais bâtir avec lui pour les prochaines années. Le club veut créer du capital : s’il lui glisse hors des mains, il doit agir. Nous voulons des joueurs engagés pour l’avenir. Oui, je pense que le club a fait tout ce qu’il pouvait. Je n’ai pas vu l’offre mais je pense qu’elle était une bonne. Cela tournait autour des modalités de futur départ : bien sûr, le club voulait l’argent pour Nico, lui voulait une indemnité moindre. Il ne jouera plus et ne s’entraînera plus avec nous. L’idée est qu’il parte dès cet hiver. »