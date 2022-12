Prix de l’énergie: l’électricité sera moins chère lundi

Le retour du vent et des températures douces devraient atténuer la flambée des prix.

Les prix de l’électricité particulièrement élevés de ces deux dernières semaines s’atténuent quelque peu avec la baisse des températures et les prévisions venteuses.

Sur le marché de gros, le prix de l’électricité tombera ce lundi à 197 euros par mégawattheure en Belgique. Cela reste très élevé par rapport aux années précédentes, mais inférieur aux prix de ces dernières semaines, où l’électricité était vendue entre 400 et 500 euros par mégawattheure.

Ces prix élevés sont le résultat d’une importante vague de froid en Europe, d’un faible taux de vent et d’ensoleillement et de l’arrêt de nombreuses centrales nucléaires en France pour cause de maintenance ou de panne.

Avec les prévisions de températures plus douces et les éoliennes prêtes à produire à nouveau plus d’électricité, cette flambée des prix semble être derrière nous.