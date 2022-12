Toujours plus de Belges exclus des services bancaires

Des agences qui ferment leur porte définitivement ou n’ouvrent plus que sur rendez-vous, des distributeurs de billets devenus rares, devant lesquels les files s’allongent… En résumé, un accès aux services bancaires non numérisés qui s’amenuise encore : les chiffres compilés par l’ASBL Financité sont implacables. « Les banques ont le monopole de la collecte de nos dépôts, mais elles assument pourtant de moins en moins leur rôle sociétal », dénonce Anne Fily, chercheuse spécialisée en inclusion financière et auteure d’un rapport de 140 pages sur la thématique, mis à jour sur base annuelle.