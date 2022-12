Apple s’apprête à déverrouiller sa boutique d’applications

Forcé et contraint par le régulateur européen, l’iPhone devra s’ouvrir à des « app stores » alternatifs. La fin d’une citadelle annoncée pour 2023, sans doute plus symbolique que révolutionnaire.

Un bastion protégé comme un temple sacré. Une belle vache à lait aussi. Depuis sa création en 2008, l’App Store, le magasin d’applications d’Apple incontournable pour télécharger des applications sur iPhone ou sur iPad, était réputé inviolable. Même les plus grands s’y sont cassé les dents : Epic (éditeur de Fortnite), Spotify ou, récemment, Elon Musk, tous vent debout contre ce monopole. Et surtout, les commissions variant entre 15 et 30 % empochées par Apple à la moindre transaction dans sa boutique.