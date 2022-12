Jeux de hasard et paris: l’âge minimum va changer

En mai dernier, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, avait annoncé son intention de fortement réduire les publicités pour les jeux de hasard. Le but : s’attaquer au phénomène croissant de l’addiction au jeu qui charrie son lot de conséquences désastreuses. Ce vendredi, lors du conseil des ministres, la Vivaldi a décidé d’aller dans le sens du ministre libéral flamand en s’accordant sur un projet d’arrêté royal.

Celui-ci prévoit ni plus ni moins l’interdiction de la pub pour les jeux dès le 1er juillet prochain à la télévision, à la radio, au cinéma, dans la presse, sur les sites web, sur les réseaux sociaux. Sont aussi visés les affiches dans les lieux publics, de même que les imprimés publicitaires, ainsi que les e-mails et les SMS promotionnels. Les autres formes de publicité pourront subsister, si les annonceurs se soumettent toutefois à « des règles éthiques et formelles strictes ». En d’autres termes, indique le gouvernement fédéral, « seules les personnes qui recherchent activement des informations sur les jeux de hasard et qui veulent jouer seront encore confrontées à la publicité pour ces jeux. »