Immobilier: de nouvelles obligations pour les propriétaires

L’idée de limiter à 100 km/h la vitesse autorisée sur les autoroutes et les axes structurants de Wallonie n’a pas été retenue dans la feuille de route du plan révisé air-climat-énergie (PACE), adoptée en première lecture par le gouvernement PS-MR-Ecolo, au profit d’une « gestion dynamique » des vitesses, a indiqué jeudi le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry, en charge du Climat.

Le nouveau plan met l’accent sur la rénovation énergétique du bâti, avec quelques mesures qui vont contraindre les propriétaires à améliorer leur bien. Le bâtiment c’est 37 % de la consommation d’énergie en Wallonie et 20 % des émissions de gaz à effet de serre. Malgré l’objectif de long terme (PEB au niveau A, en moyenne pour 2050), propriétaires et entreprises hésitent encore à investir pour rénover leurs bâtiments, constate le gouvernement wallon.

Ce dernier s’inscrit dans une tendance relevée à Bruxelles, en Flandre et en France : à partir d’une date encore à choisir entre 2024 (proposition initiale) et 2026, les biens mis en location pour la première fois devront au minimum porter un label F. Trois ans plus tard, on passera au label E, ensuite au D, puis au C. Une obligation du même type, mais décalée de deux ans s’imposera aux biens déjà en location, en cas de changement de locataire.