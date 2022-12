Proche-Orient: après 20 ans d’arrestations, Salah Hamouri a été expulsé vers la France

Plus de vingt ans d’arrestations, d’accusations sans preuves, de détentions sans motif. Salah Hamouri, 37 ans, de père palestinien et de mère française, avait été notifié le 30 novembre dernier de sa déportation pour cause de « manquement à la loyauté » envers Israël – un pays dont Salah Hamouri ne possède pas la nationalité.

Né en 1985 à Jérusalem, il grandit dans le quartier populaire de Kafr Aqab. Il a 15 ans quand Ariel Sharon visite Al-Aqsa, lieu saint musulman et symbole nationale palestinien, déclenchant la Seconde intifada. Il est blessé à la cuisse par une balle israélienne pendant une manifestation.