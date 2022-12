Cinq chefs présentent au «Soir» leurs plats pour les Fêtes: la première entrée de Sebath Capela

Né à Bruxelles en 1991 de parents ougandais, Sebath Capela a roulé sa bosse dans plusieurs restaurants avant de devenir sous-chef de Christophe Hardiquest pendant six ans. Alors que sa femme et lui attendent leur premier enfant, en 2018, le jeune second décide de quitter Bon-Bon. Il s’en ouvre au chef doublement étoilé qui le met alors en contact avec des clients qui cherchaient un cuisinier pour leur Indrani Lodge à Loupoigne (Genappe). Après deux années aux commandes de ce restaurant éphémère, il se voit proposer de reprendre un restaurant dans la ferme d’en face, le bien nommé Eléments. Il y déploie une cuisine qui fait la part belle aux légumes du jardin attenant, comme autant de surprises du chef. C’est d’ailleurs une entrée avec des poireaux façon coquilles saint-jacques qu’il propose comme plat de fête aux lecteurs du Soir.

D’où vous vient l’amour de la cuisine ?