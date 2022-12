Vincent Van Quickenborne s’apprête à passer les Fêtes au secret

Vendredi, la bourgmestre de Mouscron, Brigitte Aubert, a été brièvement placée sous protection policière après qu’un individu a proféré des menaces de mort à son endroit. Pendant ce temps, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne s’apprête à passer le réveillon claquemuré avec sa famille dans un lieu secret et sécurisé en raison des risques d’attentat qui pèsent sur lui.

Froidement considéré, rien à voir. Sur l’échelle de la menace, les propos d’un particulier bien connu de la police locale et un « contrat » lancé par le milieu (international) de la drogue sont sans commune mesure. Sauf que dans les deux cas, ce sont des élus de la Nation, dépositaire de l’autorité publique pour l’une, officier ministériel pour l’autre, qui sont « intimidés ». Des faits auxquels on n’a pas été habitué en Belgique et plutôt inquiétants, car de nature à décourager les engagements politiques et citoyens…