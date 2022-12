Standard: le départ de Nicolas Raskin souhaité dès cet hiver

Lorsqu’on lui avait demandé, en début d’année 2022, quels étaient ses plans, à un an et demi de l’expiration de son contrat, Nicolas Raskin avait été très clair. « Je n’ai pas envie de partir libre et de ne rien rapporter au club qui m’a lancé et fait confiance », nous avait-il confié dans un long entretien paru le 15 janvier. « À un moment, c’est du donnant-donnant. Si je peux aider le Standard à avoir de l’argent, je le ferai… »

Au final, il n’en sera rien. Les négociations menées depuis de longs mois entre le Standard et Nicolas Raskin pour obtenir une prolongation de contrat qui aurait permis au club liégeois non pas de conserver son jeune milieu de terrain, parce qu’il ne s’est jamais agi de cela, mais de percevoir une indemnité de transfert n’ont débouché sur aucun accord.