Lionel Messi enfin sur le toit du monde après quinze ans de tourments et un tournant

Pendant près de 15 ans, la carrière de Messi s’est jouée à pile et face, à cache-cache entre son club et la sélection. Pile, c’était le côté doré à l’effigie de Barcelone dont il est devenu le meilleur joueur de l’histoire et avec lequel il a tout gagné enchaînant records et buts.

Face, c’était le côté mat, avec l’image de l’Argentine et des prestations en dedans, sans âme. Quatre finales perdues sur quatre aussi entre 2007 et 2016 : la Copa América 2007 (contre le Brésil), le Mondial 2014 (Allemagne), la Copa América 2015 (Chili) et la Copa América 2016 (Chili).

Ce contraste entre les deux Messi a augmenté la froideur à son égard quand il revenait au pays pour revêtir la « camiseta » nationale. Une « poule mouillée » aux yeux de ses compatriotes.