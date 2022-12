Comment l’Europe veut accélérer ses réductions d’émissions de CO2

Parlement et Conseil européens se sont accordés ce week-end sur un train de mesures pour espérer atteindre l’objectif climatique des 27 à l’horizon 2030. Grosses industries polluantes mais aussi ménages et petites entreprises sont concernés.

Historique, ambitieux, totalement insuffisant. Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier l’important accord intervenu dans la nuit de samedi à dimanche entre les négociateurs du Parlement européen et les Etats-membres réunis au sein du Conseil. Leur compromis, basé sur les propositions de la Commission, porte sur le renforcement d’un des principaux outils visant à concrétiser Fit for 55, le plan climatique européen qui doit permettre à l’Union de réduire de 55 % ses émissions polluantes (de CO2 et de méthane principalement) d’ici 2030 comparativement à 2005. Ce moyen majeur, musclé ce week-end, c’est l’European Emissions Trading System (ETS), le marché européen des quotas d’émissions surnommé communément « droits de polluer ».

