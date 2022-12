Carrefour cesse progressivement son folder papier

C’est une évolution inexorable dans le monde de la grande distribution, en Belgique comme ailleurs : les bons vieux folders publicitaires glissés dans les boîtes aux lettres du royaume s’amincissent, rapetissent et même disparaissent graduellement au profit de leur équivalent digital, sur smartphone singulièrement. Ainsi Carrefour a-t-il purement et simplement cessé la distribution de son dépliant à Bruxelles et dans le centre d’Anvers depuis juin dernier, comme le rapporte Gondola sur son site web. Le distributeur compte étendre cet arrêt à d’autres villes belges si les expériences bruxelloise et anversoise s’avèrent concluantes. Pourquoi une telle décision ? Parce que le papier coûte cher, singulièrement en cette période d’inflation. Parce qu’il est polluant également. Mais aussi parce que les consommateurs urbains sont de plus en plus enclins à consulter les promotions en version digitale, observe Carrefour, tout en se montrant prudents envers les clients des zones rurales encore bien accrochés au papier.