8,5 pour Messi, 9 pour Mbappé... Voici les bulletins de la finale entre l’Argentine et la France

L’Argentine et la France ont livré l’une des plus belles finales de Coupe du monde de l’histoire. Voici les bulletins des principaux acteurs.

Les bulletins de l’Argentine

7 E. Martinez: trois buts encaissés mais deux énormes arrêts. Un à la 90e+4e sur une frappe de Rabiot. Un autre à la ... 123e sur un face-à-face avec Kolo Muani. Il sort aussi le tir au but de Coman.

6,5 Molina: à l’origine du deuxième but des siens avec une remise rapide et précise vers Messi. Il n’a pas, non plus, hésité à soutenir les attaques de son équipe.

6,5 Romero: il a tenu sa défense d’une main de maître durant 80 minutes, avant que le match ne devienne complètement fou.

4 Otamendi: en retard, il commet l’irréparable à dix minutes du terme sur Kolo Muani, provoquant le penalty qui redonna espoir aux Français.