Après avoir remporté la finale, Lionel Messi a battu pas moins de... huit records lors de cette Coupe du monde!

En plus de gagner son premier titre mondial, Lionel Messi a battu une série de records durant la finale de la Coupe du monde de football, dimanche, entre l’Argentine et la France (3-3, 4-2 aux tirs au but):

- Joueur le plus capé de l’histoire du Mondial: Avec désormais 26 matchs de Coupe du monde au compteur, en cinq éditions (depuis 2006), l’Argentin est désormais le joueur comptant le plus de présences dans l’histoire du tournoi. Depuis la demi-finale contre la Croatie, mardi, l’Argentin partageait le titre de joueur le plus capé au Mondial avec l’Allemand Lothar Matthäus. Ce dernier, capitaine de l’Allemagne championne du monde en 1990, a participé à cinq Coupes du monde, entre 1982 et 1998. Au Qatar, Messi avait détrôné Diego Maradona (21 matchs) en tant que joueur argentin le plus capé en Coupe du monde.

- Joueur avec le plus de minutes dans l’histoire du Mondial: Messi est le joueur qui a passé le plus de minutes sur un terrain en Coupe du monde. Là, il dépasse l’Italien Paolo Maldini, qui avait joué 2.217 minutes en quatre éditions, entre 1990 et 2002. Messi totalisait 2.194 minutes au coup d’envoi avant la finale et devait passer 24 minutes sur le terrain pour s’accaparer aussi ce record.

- Joueur impliqué dans le plus de buts: Avec 13 buts et 8 assists, Messi est le joueur impliqué dans le plus de buts en Coupe du monde, 21, depuis que le site Opta, spécialisé en statistiques, analyse la compétition, en 1966. Depuis son but et sa passe décisive en demi-finale, il partageait ce record avec deux Allemands, Miroslav Klose (16 buts, 3 assists) et Gerd Müller (14 buts, 5 assists), et un Brésilien Ronaldo (15 buts, 4 assists).

- Élu meilleur joueur du tournoi, Messi est le premier joueur à recevoir deux fois cette récompense, attribuée pour la première fois lors du Mondial 1982. Messi avait été sacré en 2014, année où l’Argentine s’était inclinée face à l’Allemagne en finale.

- Avec son total de 13 buts, dont 7 en 2022, il dépasse Pelé (12 buts) et rejoint Just Fontaine au quatrième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde. Miroslav Klose est le meilleur buteur de l’histoire du tournoi avec 16 réalisations. Durant ce Mondial, il était devenu le meilleur buteur argentin en phase finale après avoir dépassé Gabriel Batistuta (10 buts).

- En ouvrant le score contre la France, la Pulga est devenu le premier joueur à inscrire un but à chaque tour d’un même tournoi: phase de groupes, huitièmes de finale, quarts, demi-finales et finale.

- Au passage, Messi est devenu, à 35 ans et 177 jours, le deuxième buteur le plus âgé d’une finale derrière le Suédois Nils Liedholm, qui avait 35 ans et 264 jours lors de la finale 1958 contre le Brésil.