«À Propos», le podcast du «Soir» du 19 décembre: le Qatar a-t-il réussi son pari?

L’Argentine remporte la Coupe du monde. Une troisième étoile au bout du suspens, aux tirs au but contre la France et après une finale épique et complètement folle. Plus qu’une équipe, la finale de ce dimanche devait sacrer un homme : Messi, pour l’apogée d’une carrière ou Mbappé, pour rendre encore plus fou le début de la sienne. C’est donc le génial Argentin qui a soulevé le trophée. Le troisième de l’Argentine. Le premier depuis 36 ans. Une éternité au pays de Maradona. Cette finale, Argentine-France, c’était peut-être l’affiche rêvée par l’organisateur qatari. Les deux stars de chaque pays, Messi et Mbappé, évoluent au Paris Saint Germain, club propriété de l’émirat. A ce niveau-là, le pari est réussi. On a déjà disserté sur les raisons qui ont poussé le Qatar à organiser cet événement. Maintenant qu’il se termine, on peut se demander si le pari est réussi ? William Bourton, responsable des pages opinions, s’est posé la question. Il est passé nous donner son avis en studio.

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be