Coupe du monde de hockey: vainqueurs 5-0 de l’Espagne, les Red Lions poursuivent avec succès leur préparation

En stage durant 10 jours à Cadix, la Belgique, N.2 mondiale, y a remporté son 4e match en s’imposant 5-0 face à la 8e nation mondiale, après des victoires précédentes contre la Corée du Sud (6-2), le pays de Galles (7-2) et le Japon (4-2).

Les buts belges ont été inscrits par Tanguy Cosyns, d’un tir de près (8e), Loïck Luypaert, sur pc (35e), Gauthier Boccard (39e), Arthur Van Doren, sur suite de pc (43e) et Victor Wegnez (48e).

Plus tôt dans la journée, l’Allemagne (FIH-4), victorieuse la semaine dernière 5-2 du pays de Galles et 11-1 du Japon, a été surprise 3-4 par la France, dans ce tournoi qui regroupe sept nations en préparation à la Coupe du monde en Inde, au début de l’année prochaine, à Bhubaneswar et Rourkela. Les hommes de Michel van den Heuvel clôtureront leur série mardi contre l’Allemagne, une équipe comme le Japon (FIH-16) et la Corée du Sud (FIH-10) que les champions olympiques retrouveront sur leur route lors de la phase de poules en Inde. Un 5e duel amical entre Belges et Français avait dû être remis en raison des fortes pluies ayant balayé l’Andalousie jeudi dernier.