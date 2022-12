À la fin, c’est toujours le foot qui gagne? On ne lâche rien

La Coupe du monde est terminée. Et jusqu’à la dernière minute, l’attention et la passion se sont focalisées sur le football et sur le jeu. Un match d’anthologie, deux collectifs au zénith, jouant leur troisième titre de champion du monde avec chacun sa légende. Messi et Mbappé ont occupé l’espace des rêves : c’est vers eux qu’est allé le respect des fans comme des néophytes. « The » match marquait ce dimanche le paroxysme des émotions après les larmes des Brésiliens et l’extase des Marocains partagée par tous ceux et celles qui ont vécu ce moment rare et puissant de la découverte d’une pépite – ah !, ces mamans et ces enfants marocains sur la pelouse après match. Ils rappelaient aux Belges, supporters orphelins, un peu de l’ascension merveilleuse des Diables Rouges.