Quand les Anglais se moquent de Kylian Mbappé, abattu après sa défaite en finale de la Coupe du monde (photo)

Les rêves de Kylian Mbappé en Coupe du monde, son « obsession », la compétition de ses « rêves », se sont évanouis dans la nuit de Doha malgré le triplé éblouissant du génie français en finale (3-3, 4-2 tab), une symphonie inachevée face à l’Argentine du « roi » Lionel Messi.

Le prodige de Bondy a marqué la finale de son empreinte, tenu à bout de bras une équipe de France longtemps asphyxiée par l’Albiceleste et ses supporters, mais il n’a pu que s’incliner à l’issue d’une séance de tirs au but où il n’a pas flanché.

Après cette étouffante séance de tirs au but, on a pu voir le Francilien littéralement abattu, assis sur le banc de touche. Il n’en fallait évidemment pas plus aux Anglais pour se payer la tête du champion du monde 2018. « Life comes at you fast », écrit notamment ODDSbible, que l’on pourrait traduire en « La vie peut vous frapper très vite », avec, d’une part, une photo du Français riant aux éclats lors du penalty raté de Kane en quarts de finale et, de l’autre côté, le même homme dépité après la finale perdue. Ah, l’humour british…