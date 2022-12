Coupe du monde: Mbappé dans l’Histoire, Messi pour l’Éternité

Le duel des géants, entre l’Argentine et la France, a débouché sur une finale homérique : 3-3 et 4-2 aux tirs au but. Meilleur joueur du tournoi, Messi s’est offert le trophée qui le consacre comme l’égal de Maradona : la Coupe du monde !

Dans ce grand désert climatisé du petit émirat qatari, théâtre de la 22e phase finale de Coupe du monde, le dernier coup de ventilateur géant aura été pour conférer du mouvement et imprimer du relief à ces hologrammes au pied du podium représentant le logo du Mondial 2022. Juste avant une projection pyrotechnique d’or et de miel dans un Lusail Stadium semblant monter tout entier au 7e ciel, dans la nuit étoilée de Doha. Une manière inconsciente de renvoyer vers l’au-delà, sans doute en direction de Diego Maradona diront les dizaines de milliers de supporters argentins ayant conquis la place et le marché noir de haute lutte, sa part de mérite dans le succès conquis hier par l’Albiceleste de Lionel Messi dont il fut le modèle exclusif. Jusqu’ici, l’Argentine n’avait pour dieu que Don Diego de la Madone. Mais depuis la conquête de la troisième étoile au terme de ce qui fut sans doute la finale, si pas la plus belle mais à tout le moins la plus folle de l’Histoire, l’incarnation divine s’est soudain dédoublée. Messi, sorte de roi maudit avant cet adoubement sur le tard, s’est soudain hissé au sommet du même podium que Maradona. Lui qui a dû patienter jusqu’à l’aube de sa carrière pour sortir d’une interminable nuit noire tant sa relation avec la sélection fut teintée d’amour-haine, a pu savourer ce qu’il n’attendait peut-être plus : devenir l’égal de l’inégalable.