Météo: des dizaines d’accidents et au moins deux morts après les pluies verglaçantes

L’IRM avait lancé en début de soirée une alerte orange signalant la possible formation de plaques de verglas, à la suite de la pluie qui est tombée sur un sol gelé depuis plusieurs jours.

Une pluie verglaçante est tombée dimanche, vers 18h00, dans le Hainaut occidental. Les pompiers de Wallonie picarde sont intervenus aux quatre coins de la zone à une vingtaine de reprises. « On ne déplore aucun accident grave », précisait toutefois vers 22h30 le major D’Herde, chargé de la coordination des secours.

L’IRM avait lancé en début de soirée une alerte orange signalant la possible formation de plaques de verglas, à la suite de la pluie qui est tombée sur un sol gelé depuis plusieurs jours.

Dans la zone de Wallonie picarde (Tournai, Mouscron, Ath, Lessines), cette pluie est tombée peu après 18h00. Immédiatement, les trottoirs sont devenus de véritables patinoires, des pièges pour les piétons. Si les voiries des villes et villages de la Wapi ont été sablés (salés) ces derniers jours, il n’en était pas de même des trottoirs.

Au fil de la soirée, la pluie, qui s’est transformée en verglas, a aussi rendu les voiries secondaires mais aussi principales extrêmement glissantes. Idem pour les principaux axes autoroutiers traversant la région, notamment la E42 Tournai-Mons, l’A16 Mouscron-Tournai et l’A8 Tournai-Bruxelles. On y a dénombré une multitude d’accidents.

« Pour ces accidents impliquant des véhicules, nous sommes intervenus à une vingtaine d’endroits différents. Fort heureusement, on ne déplore ni tués, ni blessés graves. Il y a eu quelques blessés légers qui ont été dispatchés vers les hôpitaux de la région. Il y a eu plusieurs désincarcérations de personnes coincées dans leurs véhicules et de nombreuses interventions pour du balisage, suite à ces accidents », a expliqué peu après 22h30 le major Daniel D’Herde.

Dimanche en fin de soirée, le dispatching de la zone de secours de Wapi était toujours submergé d’appels. Il était difficile d’obtenir dans l’immédiat des informations plus précises.

Au moins un décès en Flandre et dans la province de Namur

Le plan d’intervention médicale a été déclenché dimanche soir en Flandre-Occidentale en raison des pluies verglaçantes qui ont rendu les routes de la province très glissantes, entraînant de nombreux accidents et l’arrêt de la circulation des transports en commun.

Une personne a ainsi perdu la vie à cause des conditions de circulation. Selon la police fédérale, la victime est une femme de 54 ans. Le passager de la voiture, son fils, a été blessé et emmené à l’hôpital. Les occupants de l’autre véhicule ont également été blessés, mais leur nombre et la gravité de leurs blessures sont encore inconnus.

Les services d’urgence sont submergés d’appels et il n’y a pas assez d’ambulances pour aider tout le monde. « Les ambulances de la Croix-Rouge sont appelées en renfort », a indiqué le gouverneur de la province, Carl Decaluwé.

« Il est également difficile pour les secours d’atteindre certains endroits car la route est trop glissante. Si vous n’êtes pas obligé d’être à l’extérieur, restez à la maison. C’est vraiment trop dangereux sur la route », a-t-il ajouté. Les pluies verglaçantes ont également perturbé la circulation en Flandre orientale où des dizaines d’accidents ont été signalés dimanche soir.

Dans la province de Namur, une personne a perdu la vie sur la E42, à hauteur de La Bruyère. Deux autres blessés ont, eux, été hospitalisés.

La quasi-totalité du pays était placée en alerte orange par l’IRM ce dimanche soir. Seule la province de Luxembourg était en alerte jaune.