Twitter: Elon Musk lance un sondage pour savoir s’il doit démissionner

Environ cinq heures plus tard et six heures avant la fin du sondage, plus de 11 millions de votes avaient déjà été enregistrés, une majorité se dessinant en faveur d’une démission.

Dans deux autres tweets publiés ultérieurement, celui qui est également patron de la compagnie de berlines électriques Tesla, semble mettre en garde en écrivant : « Comme le dit l’adage, fais attention à ce que tu désires car tu pourrais l’obtenir », avant d’ajouter deux heures plus tard : « Ceux qui veulent le pouvoir sont ceux qui le méritent le moins ».