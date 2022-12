«Gloire éternelle à Messi», «Le pied de Dieu»: la presse salue le sacre de l’Argentine et de Messi en finale de Coupe du monde

L’Argentine a décroché sa 3e étoile en venant à bout aux tirs au but de la France dimanche en finale de Coupe du monde. Un sacre obtenu au terme d’un match fou et qui vient couronner la carrière d’une légende du football, Lionel Messi. Au lendemain de cette finale, le N.10 argentin est sur presque toutes les Unes.

En Argentine évidemment, où l’on savoure ce titre de champion du monde tant convoité depuis 1986. « Le pays vibre et savoure pour la sélection, qui a gagné une 3e Coupe du monde avec l’aide de Messi », écrit Olé, le principal quotidien sportif du pays. « Embrassez-vous, criez, pleurez. Nous sommes champions du monde suite à la finale la plus excitante de l’histoire. Dans une finale que personne n’aurait pu imaginer. Nous sommes champions du monde malgré Mbappé. […] Parce que si tout le monde voulait que Messi gagne, il l’a fait. Si tout le monde rêvait que cette finale soit l’occasion de sortir de 36 ans d’attente, on en est sorti. Nous sommes champions du monde parce que nous avons mieux joué en finale. Même au risque de le perdre. » Le journal a également dédié un article à « la gloire éternelle de Messi ». « Gloire à Dieu, Gloire à Messi. Le destin, celui qui si souvent semblé cruel, lui réservait la meilleure revanche, le jour rêvé, la Coupe du monde rêvée, la consécration éternelle. Aujourd’hui, Messi est passé dans l’éternité. Aujourd’hui, il est devenu un héros pour toujours pour ceux qui l’ont soutenu dès le début et pour ceux qui l’ont rejoint par la suite. Aujourd’hui, Messi devient le meilleur joueur de l’histoire -désolé Diego-. »

La presse espagnole est tout aussi élogieuse envers Lionel Messi, qui a passé la majorité de sa carrière à Barcelone. « La Coupe du monde au Qatar était la Coupe du monde de Messi », écrit AS. « À l’unanimité, la figure de l’Argentin est à jamais gravée dans l’histoire du football. La reconnaissance mondiale de sa carrière, couronnée brillamment contre la France en finale, le place comme le meilleur de tous les temps en termes de titres. Aucun grand tournoi de club ou d’équipe nationale ne lui a échappé. Bien qu’il ait connu plusieurs années difficiles qui ont coïncidé avec les défaites du Barça en Ligue des champions et son arrivée au PSG, il a pu redresser la barre l’année dernière avec un triplé à la portée de très peu d’Argentins : Copa America, Finalissima et Coupe du monde. »

Marca s’est fendu d’un jeu de mot avec le surnom de la sélection argentine, l’Albiceleste, pour qualifier Messi de « céleste ». Pour Mundo Deportivo, Messi « est le meilleur de l’histoire ».

« Légendaires »

Du côté de l’Italie, la Gazzetta dello Sport titre « Messi, le pied de Dieu », en référence à la fameuse « main de Dieu » de Diego Maradona en finale 1986. Le quotidien italien estime que ce sacre pour Messi, « tous ceux qui aiment le foot le célèbrent ».

Le quotidien britannique The Guardian parle d’une « consécration, dont les connotations spirituelles étaient tout à fait appropriées » pour l’attaquant argentin. « Lionel Messi n’a pas seulement imité la divinité du football argentin, Diego Maradona, en menant la nation à la gloire de la Coupe du monde ; il a finalement comblé un vide sur son CV, en remportant le seul titre qui lui avait échappé – à la cinquième fois, sûrement la dernière fois. Il a ainsi pu se faire reconnaître comme le plus grand joueur de tous les temps. »

En France, on s’attarde forcément plus sur les Bleus. « La tête haute », titre ainsi L’Equipe. « Il faudrait un livre entier pour raconter cette 22e finale de Coupe du monde, certainement la plus belle de l’histoire », peut-on lire dans le quotidien sportif français. « Pris à la gorge dès les premiers instants, les Bleus ont d’abord coulé à pic face à des Argentins transcendés dès les hymnes et poussés par un stade acquis à leur cause. Au bord de la rupture, les joueurs de Didier Deschamps ont pourtant trouvé une force insondable pour arracher une prolongation inespérée grâce à deux buts de Kylian Mbappé en 97 secondes. »

« Légendaires », titre Libération sur sa Une avec à l’image, Lionel Messi, champion et meilleur joueur du tournoi, d’un côté et Kylian Mbappé, meilleur buteur, de l’autre.