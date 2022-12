Un enfant de trois ans décède après avoir été heurté par une voiture à Zottegem

Un petit garçon, âgé de trois ans, est décédé des suites de ses blessures après avoir été heurté par une voiture dimanche soir à Zottegem, en Flandre orientale, alors qu’il traversait la route avec sa maman, a indiqué lundi le parquet.

L’accident s’est produit dimanche vers 18h00 sur une route provinciale à Zottegem. Une mère et son fils qui traversaient la route ont été percutés par une voiture. L’enfant de trois ans a été réanimé sur place et transporté dans un état critique à l’UZ Gent, où il a succombé à ses blessures. La mère, âgée de 38 ans et grièvement blessée, a été emmenée dans le même hôpital.