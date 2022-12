Coupe du monde: le troisième but de l’Argentine face à la France aurait-il dû être annulé? (vidéos)

L’Argentine s’est imposée en finale de la Coupe du monde face à la France au terme des tirs au but. Et pourtant, le match aurait pu se terminer sur une victoire des Bleus lors des prolongations. La raison ? Le troisième but argentin aurait pu (et même dû) être annulé !

À la 108e minute, Lionel Messi plante le but du 3-2 au bout d’une action chaude dans le rectangle d’Hugo Lloris. Sauf qu’au même moment, plusieurs remplaçants argentins étaient sur la pelouse, pris par l’émotion et la tension de cette folle action. Le VAR aurait pu, et même dû, intervenir pour faire annuler le but. La loi 3 des lois du football sur les joueurs évoque justement ce cas d’un « but marqué avec personne supplémentaire sur le terrain » dans son alinéa 9. « Si, après qu’un but est marqué, l’arbitre se rend compte avant la reprise du jeu qu’une personne supplémentaire était sur le terrain au moment où le but a été marqué, l’arbitre doit refuser le but si la personne supplémentaire était un joueur, un remplaçant, un joueur remplacé, un joueur exclu ou un officiel de l’équipe qui a marqué le but ; le jeu doit reprendre par un coup franc direct à l’endroit où se trouvait la personne supplémentaire. »