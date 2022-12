Procès des attentats de Bruxelles: les conditions de transfert des accusés détenus seront débattues vendredi

L’action en référé introduite par six accusés au procès des attentats à Bruxelles a été reportée lundi, à vendredi. Elle aura lieu au Justitia à Haren, là où se déroule actuellement le procès des attentats. Cette action vise l’État belge. Les accusés entendent le faire condamner à leur imposer des conditions de transfert dignes.

Les avocats de six des sept accusés comparaissant détenus au procès des attentats du 22 mars avaient envoyé jeudi dernier un courrier à la présidente de la cour d’assises Laurence Massart. Un courrier ayant pour but de lui indiquer le lancement, ce vendredi, d’une citation en référé de l’Etat belge. Et ce dans l’espoir d’obtenir des aménagements au niveau des conditions de transfert des accusés, aménagements qui n’ont jusqu’ici pas été consentis malgré une mise en demeure des ministres de la Justice et de l’Intérieur.