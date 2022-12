Policier tué à Bruxelles: la détention provisoire de Yassine M. prolongée d’un mois

Yassine M., l'homme qui a poignardé à mort le policier Thomas Montjoie et en a blessé un deuxième à Schaerbeek le 10 novembre, restera en prison pendant au moins un mois de plus. Cette décision a été prise par la Chambre du conseil de Bruxelles la semaine dernière, a rapporté son avocat. Yassine M. a été mis en cause par le juge d'instruction et placé en détention pour meurtre et tentative de meurtre dans un contexte terroriste.

Yassine M. avait attaqué une patrouille de police avec un couteau rue d’Aerschot à Schaerbeek peu après 19 heures le 10 novembre. Un agent, Thomas Monjoie, 29 ans, n'a pas survécu à cette attaque, tandis que son collègue, Jason P., a été blessé. Une autre patrouille qui était venue en renfort a alors tiré sur Yassine M.. L'homme, touché au bras et à la jambe, a été grièvement blessé et emmené à l'hôpital, où il a été placé sous mandat d'arrêt deux jours plus tard.

Le juge d'instruction n’avait pas encore pu interroger M. en raison de son état de santé. Cet interrogatoire n'a eu lieu que le lundi suivant les faits, mais n'a pas duré. L'état de M. est maintenant stable.

Peu après les événements, on a appris que M. s'était déjà présenté à la police à Evere le jeudi matin. Il y avait déclaré vouloir attaquer la police, et avait également demandé une aide psychologique. Le parquet de Bruxelles avait alors ordonné le transfert de l'homme vers l'unité psychiatrique des Cliniques Universitaires Saint-Luc pour y être admis. Là, il a été confié au personnel soignant, mais il est parti de lui-même peu de temps après.