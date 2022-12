Anvers touchée par une cyberattaque: «Rien n’indique que des données personnelles ont été dérobées»

Jusqu’ici, la Ville d’Anvers n’a pas négocié avec les pirates informatiques qui ont pris en otage son système informatique et n’a pas non plus payé de rançon, a assuré dimanche le bourgmestre Bart De Wever à la chaîne de télévision régionale ATV. Aucun autre pouvoir public n’a négocié ou payé à la place de la Ville, a ajouté M. De Wever.

Au cours des deux dernières semaines, les autorités locales ont peu commenté la cyberattaque qui a toujours un impact considérable sur de nombreux services aux citoyens. La Ville s’est juste bornée à dire qu’elle faisait tout son possible pour réactiver certains services.