Plan bruxellois contre le racisme: des avancées, mais pas mal d’occasions manquées

La Coalition NAPAR salue l’initiative du gouvernement bruxellois de lancer un plan d’action régional contre le racisme. Même si plus de la moitié des actions portent sur la sensibilisation (formations, campagnes, etc.), le plan a le mérite de s’attaquer au racisme structurel et de donner une place importante à l’intersectionnalité.

Sur papier, les avancées en matière de tests de situation sur le marché locatif semblent réelles ; l’implication d’acteurs devrait permettre de vérifier les discriminations à tous les stades de la mise en location d’un bien. Cependant, il reste à voir si le nombre de tests effectués et les sanctions prononcées augmenteront de manière significative. Le recrutement, il y a plus d’un an déjà, de trois inspecteurs supplémentaires, ne suffira pas. Nous craignons qu’encore une fois, le dispositif des tests de situation soit amélioré sur papier, mais ne mène qu’à peu de résultats sur le terrain.

Au niveau des tests sur le marché de l’emploi, s’il est positif de vouloir les rendre plus proactifs en effectuant des tests académiques d’une part, et des tests proactifs par les inspections de l’emploi d’autre part, il n’est pas clair quel régime de sanctions sera mis en place, ni quel budget sera mis à disposition. De plus, il est fort à parier que le nombre de tests restera bien en deçà des espérances. L’auditorat du travail, qui devra donner son feu vert à chaque test de situation, parviendra-t-il à suivre le rythme, ou constituera-t-il un frein majeur, comme c’était déjà le cas pour les tests de situations au niveau fédéral ?

Une étrange notion de participation

Tout cela, la Coalition NAPAR l’avait signalé lors de la réception du plan d’action en première lecture. Mais à plus d’un titre, le processus participatif qui a mené au plan a montré ses failles.

Si la Coalition NAPAR a pu participer aux Assises contre le racisme, depuis, elle n’a plus réellement été entendue. Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Fin septembre, nous avions envoyé une analyse approfondie de 40 pages de la première version du plan d’action, avec des suggestions d’améliorations, action par action. Par la suite, nous avons – en vain – proposé de rencontrer les différents cabinets afin d’échanger à ce sujet.

Finalement, presque aucune proposition n’a été prise en compte entre le plan en première lecture et la version finale. Tout au plus la société civile antiraciste a été ajoutée comme partenaire pour certaines actions. Faut-il rappeler qu’une vraie participation se mesure principalement au résultat, et non seulement au processus mis en place ?

Le plan s’attaquera-t-il à l’islamophobie ?

Ainsi, la Coalition NAPAR avait suggéré d’ajouter, aux critères dits « raciaux », les critères de conviction religieuse ou philosophique, afin que les mesures du plan puissent également s’attaquer à l’islamophobie. Il n’en sera rien. Or, l’enjeu est de taille. L’islamophobie est l’un des visages que prend le racisme à Bruxelles. Que ce soit au niveau des crimes de haine, de la discrimination à l’embauche, sur le lieu de travail, sur le marché locatif ou au niveau institutionnel – par l’interdiction du port de signes convictionnels dans la fonction publique qui freine surtout la participation de femmes musulmanes, ajoutant ainsi une dimension genrée à cette problématique croissante. À lire aussi Bruxelles tient son plan de lutte contre le racisme

Nous suggérons donc de permettre – ne fût-ce que l’espace de quelques années – le port des signes convictionnels dans la fonction publique, afin de pouvoir évaluer et résoudre les problèmes réels au cas par cas, et d’identifier ainsi les situations concrètes où nulle autre solution n’existe qu’une interdiction à portée plus générale pour un service donné.

La composition et le fonctionnement du conseil régional de lutte seront déterminantes

Enfin, le plan annonce la création d’un conseil régional de lutte contre le racisme. Nous saluons cette proposition, d’autant plus que, comme le plan l’indique, elle répond à une demande du secteur antiraciste.

Nous devons préciser ici que ce qui est proposé ne correspond que partiellement à notre demande.

1. Nous avons souhaité la mise en place d’un conseil régional des minorités ethnoculturelles. Leurs organisations sont au cœur de la société civile antiraciste et doivent être reconnues comme les actrices légitimes centrales de toute politique de promotion de l’égalité dans ce domaine. Pour la Coalition NAPAR, la mise en place d’un tel conseil devrait consacrer une forme de reconnaissance de ce rôle. C’est pourquoi nous attirons l’attention sur sa composition. Si l’implication annoncée de Brupartners et d’académiques peut renforcer ce conseil, il est indispensable que les associations de personnes visées par les différentes formes de racisme y constituent la majorité, ne fût-ce que pour garantir la légitimité de cette nouvelle institution auprès des personnes concernées : elles doivent pouvoir considérer ce conseil comme le leur.

2. Pour la Coalition NAPAR, la lutte contre le racisme est inséparable de la promotion de la diversité culturelle. Il s’agit aussi de veiller à ce que les politiques publiques donnent un contenu à la multiculturalité statistique de Bruxelles. Pour cette raison, Il est important que, par sa composition, le nouveau conseil soit représentatif de cette multiculturalité.

En conclusion, pour le plan bruxellois, la vigilance reste de mise : le plan qui sera mis en place a certes des hautes ambitions, mais il faudra surtout qu’il se donne les moyens de les réaliser. Nos recommandations sont motivées avant tout par la nécessité d’implémenter des mesures concrètes qui mèneront à des résultats mesurables et positifs pour les personnes impactées par le racisme, et ce à tous niveaux.