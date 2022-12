Liège s’engage sur le chemin d’une alimentation plus saine et durable

Un nouveau hub alimentaire à Droixhe s’inscrit dans la volonté de la ville d’offrir une alimentation plus saine à ses habitants et collectivités.

En juin 2022, la ministre de la santé en Région wallonne, Christie Morreale (PS) prenait la décision d’octroyer 16 millions d’euros de subsides pour trois hubs alimentaires, à Liège, Namur et Charleroi. Voilà qui enfonçait le clou et permettait aux grandes métropoles de montrer de l’ambition afin de nourrir plus sainement et durablement leur population. A Liège, le mouvement était déjà en marche, ces subsides ne venant que le renforcer…, le nourrir pourrions-nous dire.