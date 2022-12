Grégoire Gillard: la méthode nature

Avant d’ouvrir Barge à Bruxelles en 2019, Grégoire Gillard a été le second de Sang-Hoon Degeimbre pendant quatre ans. « Il avait fait plusieurs grandes maisons (La fleur de sel de Carlo Crisci, en Suisse, le Louis XV d’Alain Ducasse, à Monaco) », retrace le chef de l’Air du temps qui le décrit comme quelqu’un de « méthodique » avec « une grande capacité à se remettre en question ». « Il a débarqué dans un univers à l’opposé de ce qu’il avait connu au Louis XV », développe le chef doublement étoilé. « Il était très formaté, autoritaire, limite humiliant parfois. Or, ça ne marche pas comme ça chez nous. Mais il n’a pas fallu le lui dire 36 fois, il a très vite remarqué que l’univers était autrement plus bienveillant. Il s’est aussi approprié la connexion qu’on a avec le jardin et les producteurs : c’est ce qu’il fait aujourd’hui dans son restaurant. » Nul formatage pour autant : « Les maisons dans lesquelles on passe, ce sont des révélateurs », résume Degeimbre.