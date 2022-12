Le bois créosoté

Les centrales développées par Xylergy utilisent pour produire du gaz de synthèse du bois vierge jusqu’ici. A l’avenir, ce dernier pourrait-il être remplacé par du bois « pollué » ? C’est une piste qu’ont commencé à explorer les responsables de Xylergy avec en tête une idée précise : se servir du bois créosoté comme d’une nouvelle « source » de biomasse. Ce bois a l’avantage d’être disponible en grande quantité, la créosote étant ce produit longtemps appliqué sur les traverses en bois des réseaux de chemin de fer mais désormais en voie d’éradication. « On a déjà fait un certain nombre de tests et, pour l’instant, ceux-ci se sont avérés positifs », affirme Julien Vu Hung, qui n’exclut pas que tout cela aboutisse à définir un nouvel usage pour les centrales de Xylergy.