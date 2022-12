Alors que Noël Le Graët affirmait que «les joueurs préfèrent rentrer chez eux», il y aura bien un rassemblement de l’équipe de France à Paris

La déception est grande dans le camp français après la défaite en finale de Coupe du monde. Malgré un scénario fou, les Bleus n’ont pas réussi à renverser l’Argentine, qui s’est imposée aux tirs au but. Des festivités étaient prévues à Paris, que Didier Deschamps et son équipe rapportent la coupe à la maison ou pas. Finalement, il n’en sera rien. À moins que…

« Les joueurs sont pressés de rentrer chez eux. », a déclaré Noël Le Graet, président de la FFF, au micro de BFM. « Il n’y a pas de descente des Champs-Elysées et le départ des joueurs est prévu après l’atterrissage. […] Les joueurs sont pris depuis un moment, ils préfèrent rentrer chez eux dès ce soir. Quand on ne gagne pas, on n’a pas l’humeur à aller se promener aux Champs ou ailleurs […] La circulation est difficile et puis ils sont partis depuis plus d’un mois, ils ont donné satisfaction et ont envie de rentrer chez eux le plus vite possible, cela paraît humainement normal »

Sauf que selon les informations du Parisien et de RMC Sport, un rassemblement aura bel et bien lieu à la Concorde ce lundi soir. Les Bleus sont attendus sur le sol français à 19h30 à Roissy avant de rejoindre la place de la Concorde pour communier avec leurs supporters à partir de 20h30 environ.