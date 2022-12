Parlement wallon: le socialiste André Frédéric succède à Jean-Claude Marcourt à la présidence

Le nouveau Bureau du parlement wallon est définitivement composé. Lundi après-midi, Paul Magnette, le président du PS, a fait le choix d’André Frédéric et de Gwenaëlle Grovonius pour siéger dans cette instance qui gère l’assemblée au quotidien. Les sept membres désignés par les partis sont désormais connus. Ils seront officiellement installés mercredi à 9 heures, lors de l’ouverture de la séance plénière consacrée au budget 2023.

André Frédéric sera le président de l’assemblée et donc du Bureau de celle-ci, en remplacement de Jean-Claude Marcourt, démissionnaire depuis la semaine dernière. André Frédéric était jusqu’à présent chef de groupe. Un élu de la province de Liège en remplace un autre. Laurent Devin, le député-bourgmestre de Binche, deviendra chef de groupe.

Le citoyen de Theux (arrondissement de Verviers), qui a subi personnellement les inondations en 2021, est un personnage atypique de la vie politique belge. Il remplit actuellement son premier mandat au parlement de Wallonie. Instituteur de formation, André Frédéric a siégé à la Chambre pendant plus de vingt ans, de 1998 à 2019. Le président du PS a désigné un mandataire expérimenté de 64 ans, forte personnalité mais pleine de rondeur, aux très reconnaissables chemises à fleurs.

Au PS toujours, le nom de Joëlle Kapompole avait souvent été cité pour occuper le perchoir. La Montoise conserve la présidence stratégique de la commission de la comptabilité mise en place après les révélations sur les dépenses du parlement régional : « Ce sera un énorme travail d’en faire un véritable outil de contrôle interne », confie-t-elle.

Renouvellement complet

Le casting est donc complet. En matinée en effet, Georges-Louis Bouchez et le chef de groupe libéral Jean-Paul Wahl ont annoncé à leurs troupes les nominations à ce même Bureau de Sabine Laruelle et de Rachel Sobry.

Le président du MR, aura entretenu le suspense en répétant qu’il maintenait sa confiance à Jacqueline Galant et Sybille de Coster-Bauchau, respectivement vice-présidente et secrétaire sortantes. Plusieurs hypothèses ont été envisagées, dont un « switch » entre Jacqueline Galant et François Bellot, donc entre les Bureaux wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

À lire aussi Parlement wallon: les partis négocient, le personnel soutient la greffière

« Mais un accord consensuel a finalement été trouvé, avec beaucoup de pommade à tous les niveaux. Le choix de Sabine Laruelle et de Rachel Sobry est clairement celui du renouveau », commente-t-on dans les couloirs du MR où les négociations ont été rudes, de toute évidence.

L’annonce du MR s’est avérée décisive puisqu’elle a débloqué une situation qui risquait de s’enliser. Après la démission/retrait des cinq membres sortants du Bureau, la perspective d’une instance intégralement renouvelée est vite apparue comme le passage obligé vers une sortie de crise. Et surtout vers une participation de l’opposition à ce cercle fermé où seuls des membres de la majorité siégeaient jusqu’à présent.