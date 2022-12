Parlement wallon: Sabine Laruelle et Rachel Sobry siégeront au Bureau pour le MR

Après Jacqueline Galant et Sybille de Coster-Bauchau, les libéraux seront à nouveau représentés par deux femmes. Le choix du renouveau ouvre la porte du Bureau aux partis de l’opposition.

Le nouveau Bureau du parlement wallon prend tout doucement forme. Au terme d’une phase de dramatisation de plusieurs jours, le casting du MR est connu. Georges-Louis Bouchez et le chef de groupe Jean-Paul Wahl l’ont annoncé aux députés ce midi. Les deux représentants des libéraux seront… des représentantes : Sabine Laruelle et Rachel Sobry.

Après avoir été ministre au fédéral, la Namuroise Sabine Laruelle est devenue une figure majeure du parlement régional, notamment lors des travaux de la commission d’enquête sur les inondations. A 29 ans, Rachel Sobry est citoyenne de Momignies (arrondissement électoral de Charleroi-Thuin) et la plus jeune députée de Wallonie.

À lire aussi Parlement wallon: les partis négocient, le personnel soutient la greffière

Le Bureau comptait jusqu’à présent cinq sièges : deux reviennent au PS (dont la présidence), deux au MR et un à Ecolo. Le représentant des verts est connu depuis plusieurs jours : il s’agira du Liégeois Olivier Biérin. La désignation par le MR de Sabine Laruelle et Rachel Sobry rend possible l’ouverture aux deux partis de l’opposition.

Le PTB et les Engagés avaient en effet fixé comme préalable à leur présence un renouvellement de la représentation des trois partis de la majorité. Georges-Louis Bouchez, président du MR, aura entretenu le suspense en répétant qu’il maintenait sa confiance à Jacqueline Galant et Syblille de Coster-Bauchau, respectivement vice-présidente et secrétaire sortantes.

À lire aussi Parlement wallon: un Bureau sans l’opposition, le modèle a sans doute vécu

Plusieurs hypothèses ont été envisagées, dont un « switch » entre Jacqueline Galant et François Bellot, donc entre les Bureaux wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. « Mais un accord a finalement été trouvé, avec beaucoup de pommade à tous les niveaux. Le choix de Sabine Laruelle et de Rachel Sobry est clairement celui du renouveau », dit-on au MR.