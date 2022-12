Pas de récession pour l’économie belge mais une très forte incertitude

L’économie belge reste « plus robuste que prévu », mais elle sera encore marquée par une très forte incertitude en 2023, a souligné lundi la Banque nationale de Belgique (BNB) lors de la présentation de ses perspectives automnales.

À ce stade, les indicateurs de la BNB ne montrent ni profonde récession, ni crise de longue durée, a résumé le gouverneur Pierre Wunsch. La confiance est en berne, mais moins que ce que laissent penser les statistiques, positive-t-on.

En croissance du PIB, le troisième trimestre (+0,2 %) a été meilleur qu’attendu (-0,1 %). L’année s’achève donc sur une progression de 3,1 %. Pour 2023, la BNB table sur une croissance de 0,6 %.

Points positifs pour les particuliers : le pouvoir d’achat des ménages va augmenter en 2023 – malgré des prix de l’énergie et de l’alimentation qui continueront à progresser – et le marché de l’emploi maintiendra sa bonne tenue, les employeurs craignant de futures difficultés à recruter.

Pour les entreprises en revanche, le tableau brossé par la Banque nationale est nettement plus sombre. Les hausses de coûts en personnel (+8,5 % dans le secteur privé) et en énergie pèsent sur la rentabilité. La perte de part de marché atteindrait ainsi -2,4 % en 2023, soit trois fois plus qu’en temps normal.