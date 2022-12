«Ne recréez pas l’ancien Nethys avec l’argent de la vente de VOO»

A côté d’Aviapartner, Laurent Levaux siège au sein du conseil d’administration d’une série de grandes sociétés à capitaux publics, de bpost à la FN Herstal, en passant par la Sogepa, le circuit de Spa-Francorchamps et Hamon (avant la faillite). Mais ces dernières années, c’est son mandat à la présidence de Nethys qui lui a sans doute réclamé le plus d’énergie. Propulsé à la tête du conseil en octobre 2019, en pleine affaire des ventes secrètes et des millions d’indemnités, Laurent Levaux arrive en mission commando. Avec Jean-Pierre Hansen et Bernard Thiry à ses côtés, il doit remettre de l’ordre dans la société liégeoise : récupérer les actifs vendus en secret à François Fornieri, revoir les standards de gouvernance, revendre « proprement » les filiales dont le groupe souhaite se séparer. Trois ans plus tard, il est sur le départ, avec le sentiment du devoir accompli. « Mon travail est fait », résume Laurent Levaux.