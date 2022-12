Eco-Schools, écoles cool

Pour Deniz Jazy, professeure de religion au collège La Fraternité à Laeken, le déclic qui a lancé le mouvement écoresponsable au sein de l’école a été le énième achat de fardes – « Jaune pour tel cours, verte pour tel autre, etc. » – pour ses quatre enfants. « Je n’en pouvais plus de ce gaspillage et j’ai lancé une opération pour récupérer un maximum d’anciennes fardes pour les redistribuer aux élèves », se souvient-elle. D’autres projets se dessinent bientôt, d’abord à deux sur un coin de table dans la salle des profs, avec Dieter Telemans, professeur de néerlandais branché mobilité douce et potager. Quatre ans plus tard, presque la moitié des enseignants est impliquée dans l’une ou l’autre action, tellement foisonnantes qu’il semble presque impossible d’en faire l’inventaire.