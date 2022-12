Emploi: plus de 1.900 offres à pourvoir pour absorber le pic commercial de fin d’année

Plus de 1.900 offres d’emploi sont disponibles sur le site web et l’application du Forem dans les secteurs de l’horeca, du tourisme, du commerce, du transport et de la logistique, qui connaissent un pic d’activités à l’approche de la fin d’année, indique lundi l’office wallon de l’emploi.

La période des fêtes de fin d’année est traditionnellement très chargée pour ces secteurs. Dans le détail, le Forem compte 813 offres d’emploi diffusées par les entreprises horeca et touristiques, 378 pour le commerce – notamment des postes de chargés de caisse ou vendeurs –, et 805 dans le transport et la logistique (conducteurs, livreurs…).