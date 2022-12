RD Congo: le témoignage rare d’un journaliste en zone occupée par les rebelles du M23

Déclenchant la fureur de Kinshasa, le journaliste et cameraman Marc Hoogsteyns, originaire du Limbourg et qui vit à Kigali depuis un quart de siècle, s’est rendu dans la portion de territoire occupée par le mouvement rebelle M23 et plus particulièrement dans la localité de Kishishe, théâtre d’un massacre qui, selon les Nations unies, aurait fait 141 morts le 29 novembre dernier. Pour gagner cette zone occupée par les rebelles, le journaliste est parti de Bunagana, en territoire ougandais et il a gagné une base militaire appelée « Kisangani » où campe le M23.

Il s’est ensuite rendu à Bwiza et à Kitchanga où il a trouvé quelque 200 à 300 civils, des Tutsis congolais pour la plupart. Ces derniers lui ont expliqué qu’ils se sentaient menacés par des miliciens hutus rôdant dans la région, ceux que Kigali appelle les FDLR (Forces démocratiques pour la libération du Rwanda) descendants des réfugiés rwandais arrivés au Nord et au Sud Kivu au lendemain du génocide et restés dans l’Est du Congo.